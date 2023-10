La valeur marchande de Yassine Bounou en baisse

Yassine Bounou a vu sa valeur marchande baisser après son transfert à Al Hilal, en Arabie saoudite. Selon le site spécialisé «Transfertmarkt», la valeur du gardien de but des Lions de l’Atlas est passée de 12 millions d’euros à 11, d’après la mise à jour du mois d’octobre.

Rappelons que Yassine Bounou figure parmi les 30 nominés pour le Ballon d’Or. « Pour moi, cette est une récompense pour cette saison exceptionnelle. Ça me fait chaud au cœur. Après ma saison dernière, avec ma Coupe du Monde, l’Europa League, je trouve que c’est mérité d’être là», a indiqué l’ancien portier du FC Séville dans une interview accordée à Foot Mercato.

Le gardien de but s’est aussi exprimé sur les ambitions de la sélection nationale en Coupe d’Afrique 2023. «C’est un objectif pour le Maroc. On veut améliorer ce qu’on a fait dans les deux-trois dernières CAN. On veut améliorer ce qu’on a fait, donc surtout de passer ces quarts de finale. Le Maroc est une grande sélection et on a la capacité de faire beaucoup mieux qu’un quart de finale», a-t-il souligné.

En parallèle, Yassine Bounou s’est expliqué sur son transfert en Arabie saoudite. «Pendant le mercato, Al-Hilal a démontré son envie de m’avoir. Le club a fait son maximum pour tenter de me recruter et de m’avoir parmi eux. Ça m’a fait plaisir. Et pour moi, c’est un nouveau défi. Je ressens la responsabilité d’être à la hauteur avec eux. Je suis content d’être ici. Et puis, nous les joueurs, on aime bien être là où l’on est vraiment désiré», a-t-il assuré.

H.M.