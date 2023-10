Fermeture des stades : un casse-tête pour les clubs de la Botola

Plusieurs stades au Maroc ont fermé leurs portes pour des travaux de réaménagement. Une mauvaise nouvelle pour de nombreux clubs de la Botola, obligés de se chercher des terrains pour accueillir leurs matchs.

Le stade Saniat Rmel s’apprête à fermer pour améliorer l’état de sa pelouse, au grand dam de l’IRT et du MAT qui y jouent. C’est le cas également du stade Al Massira Al Khadra, à Safi, ce qui a poussé l’OCS à emprunter le stade El Abdi, à El Jadida ou le stade Ahmed Choukri, à Zmamra, pour accueillir le Raja de Casablanca lors de la prochaine journée de la Botola.

Le stade de Tanger et le complexe Moulay Abdellah de Rabat sont aussi en plein réaménagement pour être prêts pour la CAN 2025 prévue au Maroc. Le complexe Mohammed V de Casablanca va également bientôt fermer, compliquant ainsi la tâche du Wydad et du Raja. Les Rouge et Blanc pourraient jouer leurs matchs de la Ligue des champions au grand stade de Marrakech tandis que les Verts devraient accueillir leurs rencontres de la Botola au stade Larbi Zaouli.

L’AS FAR, de son côté, a choisi le stade Al Bachir, à Mohammedia, pour accueillir ses adversaires.

H.M.