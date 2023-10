CAN 2023: Achraf Hakimi sera chargé du tirage au sort

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, l’Ivoirien Didier Drogba, le Nigérian Mikel Obi, et le Lion de la Téranga, Sadio Mané, constituent le quatuor magique, qui soutiendra la Confédération africaine de football (CAF) en tant qu’assistants au tirage au sort final de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain, qui a fait partie de l’équipe marocaine demi-finaliste la Coupe du Monde de la FIFA (Qatar 2022) officiera lors de ce tirage au sort, indique la CAF sur son site officiel. Meilleur buteur de l’histoire des Éléphants avec 65 buts inscrits en 105 matchs, Didier Drogba, auteur du premier but de la Côte d’Ivoire en Coupe du Monde de la FIFA en 2006, sera le régional de l’étape de ce tirage au sort, ajoute la même source. Son ancien coéquipier à Chelsea, Obi Mikel, vainqueur de la CAN 2013 avec le Nigeria et trois fois médaillé de bronze avec les Super Eagles, sera également de la partie, poursuit-on.

L’irrépressible Sadio Mané, qui a marqué le penalty victorieux du Sénégal lors de la finale de l’édition 2021 au Cameroun honorera de sa présence la scène du tirage au sort final à Abidjan, note la CAF. Le tirage au sort débutera à 19h00 heure locale/GMT et sera retransmis en direct sur CAF TV (YouTube).

— Voici, par ailleurs, les 24 sélections qualifiées pour la phase finale de la CAN: Côte d’Ivoire (pays hôte), Maroc , Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Égypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie et Zambie.