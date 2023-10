LdC: le Wydad est certain d’éviter ces clubs en phase de poules

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions est prévu le vendredi 6 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le Wydad de Casablanca, seul représentant marocain après l’élimination de l’AS FAR, a été placé dans le premier chapeau aux côtés d’Al Ahly d’Egypte, de l’Espérance de Tunis et de Mamelody Sundowns. Les Rouge et Blanc sont donc certains d’éviter ces trois mastodontes d’Afrique en phase de groupes.

Le 2ème chapeau compte Petro Atletico, Chabab Belouizdad, Simba SC et Pyramids FC. Dans le 3ème figurent le TP Mazembe, Young Africans, Al Hilal et ASEC Mimosas. Le 4ème chapeau compte l’Etoile du Sahel, Jwaneng Galaxy, FC Nouadhibou et Medeama DC.

Rappelons que le Wydad s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa large victoire à domicile face au club guinéen du Hafia FC par 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V, en match retour du 2è tour préliminaire.

Les Casablancais l’ont emporté grâce à des buts marqués par Yahya Attiyat-Allah (8è), Hamdou El Houni (24è) et Ayoub El Amloud (57è). Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, 1 but partout.

L’autre représentant marocain dans cette compétition, l’AS FAR, a été éliminé par l’Etoile du Sahel de Tunisie, qui s’est imposée (1-2), plus tôt à Marrakech. A l’aller, les Tunisiens avaient pris le meilleur sur l’AS FAR par 1 but à 0.

H.M.