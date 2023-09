L’OM a un nouvel entraîneur

L’Olympique de Marseille (OM) a annoncé, mercredi soir, la nomination de l’ex-international italien, Gennaro Gattuso, au poste d’entraîneur de l’équipe première.

L’ancien coach du Milan, de Naples ou encore de Valence remplace ainsi l’entraîneur espagnol Marcelino, qui avait été nommé cet été avant de quitter le club la semaine dernière à la suite notamment d’une réunion houleuse avec les supporters.

Le champion du monde avec l’Italie (2006) et double champion d’Europe avec l’AC Milan (2003 et 2007), devient le premier entraîneur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958.

«Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent», a déclaré l’entraîneur de 45 ans sur le site du club.

S.L.