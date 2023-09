Paris SG : les éloges de Luis Enrique pour Achraf Hakimi

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n’a pas manqué d’éloges envers Achraf Hakimi à la suite du Clasico français tenu ce dimanche à Paris entre le PSG et l’Olympique de Marseille (OM).

Enrique a consacré une grande partie de sa conférence de presse d’après-match à parler de Hakimi et à saluer sa prestation : « Hakimi est un joueur de grande qualité. Il s’entraîne beaucoup sur les coups de pied arrêtés et il s’est distingué aujourd’hui par ce super coup franc ».

L’ex-sélectionneur de la Roja a ajouté : « Achraf dépasse ce que n’importe quel autre joueur offre à son poste. Il n’est pas seulement un arrière droit, il est aussi un milieu de terrain et un attaquant, et il l’a prouvé lors des matches précédents. »

Enfin, Luis Enrique a estimé qu’il a de la chance de disposer d’un joueur de cette qualité dans son effectif : « En tant qu’entraîneur, je suis très heureux d’avoir un joueur exceptionnel sur le plan technique et physique », soulignant qu’il est un pilier de son effectif. Pour rappel, Hakimi a réalisé une solide performance contre l’Olympique de Marseille, marquant un but sur coup franc direct et contribuant au second but.