Pourquoi Achraf Hakimi est un joueur incontournable au PSG ?

Le quotidien sportif l’Equipe a reservé un article ce mercredi 22 janvier 2025 à l’international marocain Achraf Hakimi.

Le journal revient sur cette première moitié de saison stratosphérique du protégé de l’entraîneur Luis Enrique. « Rarement dans l’histoire du PSG, un latéral droit n’a été aussi influent dans le jeu qu’Achraf Hakim », souligne d’emblée le média français.

L’Equipe réalise ensuite une analyse pointue sur les atouts majeurs du Marocain (Vitesse, morphologie et volume de courses). En termes de vitesse, le quotidien rappelle que Hakimi est le deuxiéme joueur le plus rapide en Ligue des Champions cette saison ( vitesse de pointe à 36,5 km/h), derriére Erling Haaland (36,6 km/h) et devant Kylian Mbappé (35,7km/h). En terme de morphologie, l’Equipe rappelle que le passage de Hakimi à l’Inter de Milan a transformé le joueur sur le plan physique.

Pour Hervé Renard, l’ex-sélectionneur des Lions de l’Atlas : « Hakimi à la même pointe de vitesse que les attaquants, ce qui en fait un athléte exceptionnel ». Romain Saiss, son ex-coéquipier dans la ligne de défense du Maroc indique pour sa part que Hakimi a confiance en sa vitesse : « Au début, je lui disais de faire attention à son placement haut, Lui savait, qu’avec cette vitesse, dans tous les cas, il pouvait rattraper les coups ».

L’Equipe indique que le volume de jeu de Hakimi est très important (10.5 km parcourus en moyenne) et une capacité à livrer des accélerations même dans les arrêts de jeu des matchs qu’il dispute. Avec un taux de passes réussis de 82% en moyenne, Hakimi compte 7 passes décisives et 4 buts cette saison toutes compétitions confondues, ce qui en fait un élément clé et incontontournable du PSG.