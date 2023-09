Blessure d’Aboukhlal : le terrible verdict est tombé (PHOTO)

Zakaria Aboukhlal a contracté une blessure au niveau du genou jeudi en marge de la première journée de la Ligue Europa face à l’Union Saint-Gilloise. Le joueur a dû quitter le rectangle vert, ce qui a inquiété ses fans.

Ce vendredi, le Toulouse FC a annoncé la terrible nouvelle : le Lion de l’Atlas a contracté une sérieuse blessure et sera éloigné des terrains plusieurs mois.

«De nouveaux examens vont être réalisés afin d’en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence», a écrit le club sur son compte Twitter. Et de conclure : «Le club et le groupe envoient toutes leurs forces à Zak».

Cette triste nouvelle signifie donc que le joueur ne participera pas à la prochaine CAN 2024 prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

H.M.