Raja : Boudrika s’entretient avec Rachid El Andaloussi et Anis Mahfoud

Mohamed Boudrika, président du Raja Casablanca, a tenu une réunion avec les anciens présidents du club, Rachid El Andaloussi et Anis Mahfoud, pour prendre les dispositions qui précéderont la tenue de l’assemblée générale de la saison 2021-2022, samedi prochain à Casablanca.

Ainsi, la réunion a été consacrée à l’examen des deux rapports financiers pour les périodes comprises entre le 1er juillet et le 26 octobre 2021, puis de la période entre le 27 octobre 2021 et le 15 juin 2022. Le jour de l’assemblée générale, El Andaloussi présentera le rapport financier de la première période durant laquelle il a été président du Raja, et Mahfoud présentera le rapport de la deuxième période.

Les supporters du Raja veulent savoir le sort de la subvention du Championnat arabe remportée par les Verts et qui a renfloué la caisse du club de 6 milliards de centimes, en plus d’un milliard et 250 millions de centimes obtenus après le sacre de la Coupe de la Confédération africaine. Les adhérents et supporters veulent également savoir l’issue de l’argent obtenu par la vente de Malongo et de Soufiane Rahimi, soit 6 milliards de centimes.

L’administration du Raja a mis à la disposition des adhérents les rapports moraux et financiers qui seront retirés de l’académie du club afin de les examiner, avant de les discuter et de les approuver lors de la prochaine assemblée générale.