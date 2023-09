LdC: le match Wydad-Hafia délocalisé à Marrakech ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles le match retour du 2ème tour préliminaire de la Ligue des champions, qui opposera le Wydad de Casablanca à Hafia Conakry, n’aura pas lieu au stade Mohammed V et sera délocalisé à Marrakech.

Celui-ci sera en effet bientôt fermé pour réaménagement en prévision de la CAN 2025 et du Mondial 2030.

A ce propos, un membre du bureau dirigeant du WAC a balayé ces rumeurs d’un revers de main. Contacté par Le Site info, notre source a assuré que le match retour sera joué le samedi 30 septembre à «Donor», rappelant que la fermeture du stade est prévue début octobre.

Rappelons que le stade Mohammed V de Casablanca subira des travaux de maintenance à partir d’octobre prochain et sera donc fermé pendant 15 mois. Une mauvaise nouvelle pour le Wydad et le Raja de Casablanca, désormais obligés de se trouver un stade pour leurs matchs.

Abdellatif Naciri, adjoint du maire de Casablanca, chargé du secteur culturel et sportif de la ville, a indiqué que plusieurs stades seront réaménagés afin d’abriter les rencontres des deux clubs. «Le stade Larbi Zaouli subira également une opération de réhabilitation et est le plus susceptible d’accueillir les matchs du WAC et du RCA», a précisé Naciri.

H.M.