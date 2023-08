Regragui : « Pour moi, Bounou est le meilleur gardien de but au monde » (VIDEO)

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a tenu à défendre le transfert de Yassine Bounou à l’équipe saoudienne d’Al Hilal, lors du mercato estival actuel. Lors d’une conférence de presse, tenue ce jeudi 31 août à Rabat, l’entraîneur des Lions de l’Atlas a affirmé que Yassine Bounou demeure, à son avis, le meilleur gardien de but au monde.

Et d’assurer que le gardien de la tanière de la sélection nationale marocaine sera efficace au sein de n’importe quelle équipe où il évoluera, vu les qualités intrinsèques et manifestes qu’il possède. « Sans nulle contestation possible », a encore précisé fortement Walid Regragui.

Celui-ci a également confirmé que Bounou a le plein droit de choisir l’équipe qu’il veut. « Quand un footballeur a atteint la trentaine, ou plus, il a droit d’évoluer dans un club qui lui assure un salaire élevé et un pouvoir d’achat meilleur. Surtout quand il s’agit de Bounou qui a réalisé des performances de haute voltige et dont le parcours footballistique est si riche! », a poursuivi le sélectionneur national.

Par ailleurs, Walid Regragui a dévoilé la liste des internationaux qui joueront les deux rencontres contre le Liberia, le samedi 9 septembre, au Grand Stade Adrar d’Agadir, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023, et le Burkina Faso, Mardi 12 septembre, au stade Bollaert-Deliles à Lens, en amical

Signalons que Hakim Ziyech sera absent pour ces deux matchs, alors que Yassine Bounou et Romain Saïss seront de la partie.

Larbi Alaoui