Wydad: Tagnaouti poussé vers la sortie ?

Vers la fin de l’idylle entre Ahmed Réda Tagnaouti et le Wydad de Casablanca ? Il semble en effet que le gardien de but des Rouge et Blanc n’intéresse plus les dirigeants du club.

Selon le site « kooora », Tagnaouti, remplacé depuis plusieurs mois par Youssef El Motie suite à une terrible blessure au genou, pourrait accepter l’offre du club suisse FC Bâle qui souhaite l’enrôler lors de ce mercato.

« Au sein du Wydad, Tagnaouti, qui s’est totalement rétabli de sa blessure, est dans le flou. Il est toujours écarté par l’entraîneur Adil Ramzi et le bureau dirigeant n’a toujours pas proposé de prolonger son contrat. Ce qui a poussé le portier à chercher un autre club », confie-t-on.

H.M