Tout ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi de la Botola

Par LeSiteinfo avec MAP

Après l’intersaison, les stades marocains s’apprêtent à retrouver les fans du football et leur effervescence, à l’occasion de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2023-2024) qui débute le 25 août courant, alors que plusieurs indices laissent présager une forte concurrence entre les différents clubs du championnat national pour s’adjuger le Graal.

Le championnat national va démarrer cette saison sous le signe de plusieurs nouveautés dont l’accession de la Renaissance Zemamra et Youssoufia Berrechid à l’élite et le déclin de certaines équipes qui avaient été sacrées auparavant championnes du Maroc.

Pour la saison 2023-2024 de la Botola, les équipes nationales affichent des ambitions totalement différentes. Si l’AS FAR cherchera à conserver son titre, d’autres équipes espèrent lutter pour le haut du tableau, tandis que d’autres essayeront de maintenir leur place parmi l’élite.

L’AS FAR, le Wydad de Casablanca et le FUS de Rabat (trois premières équipes de la Botola 2022-2023) et la Renaissance de Berkane, championne de la Coupe du Trône, auront également à cœur de briller dans les compétitions continentales: Ligue des champions (AS FAR et WAC) et Coupe de la CAF (FUS et RSB).

En plus de la lutte pour le titre de la Botola, plusieurs équipes auront comme priorité de jouer les premières places du championnat, qualificatives aux compétitions arabes et continentales. D’autres chercheront à terminer la saison parmi les équipes du milieu du tableau pour éviter les petits calculs du maintien et de la relégation. Toutes ces données promettent des affiches alléchantes cette saison et laissent présager un championnat haletant et passionnant.

Partant des résultats de la saison dernière, les équipes du championnat national ont des ambitions inégales. Alors que les équipes du haut du tableau espèrent garder le même niveau et rivaliser pour les premières places, les nouveaux promus veilleront notamment à se maintenir parmi l’élite et éviter une rechute décevante en D2.

Compte tenu des contraintes imposées par la participation des clubs marocains aux compétitions continentales et arabes, la présaison a été marquée par plusieurs transferts effectués par des clubs qui veulent combler les failles dans leurs effectifs et par des changements au niveau des directions techniques.

Afin d’atteindre les objectifs escomptés, les clubs de la D1 ont fait le choix de recruter de nouveaux joueurs et d’étoffer leurs effectifs. Des clubs, qui ont notamment perdu certains de leurs cadres dans l’intersaison, ont jeté leur dévolu sur des joueurs à même de remplacer les partants et apporter du sang neuf à l’équipe.

Le champion en titre, l’AS FAR, ainsi que son dauphin le Wydad de Casablanca, et le Raja de Casablanca, ont été parmi les principaux protagonistes de ce marché des transferts. Ils ont ainsi investi d’importantes sommes pour engager de nouveaux entraineurs: Nasreddine Nabi (AS FAR), Adil Ramzi (WAC) et Josep Zinnbauer (RCA) et pour recruter des joueurs de qualité.

D’autres équipes, en dépit de leurs ressources financières limitées, n’ont ménagé aucun effort pour réaliser de bons résultats lors de la saison 2023-2024.

Pour être au rendez-vous, tous les clubs se sont préparés intensivement, participant à des stages de préparation au Maroc et à l’étranger, ponctués de plusieurs matchs amicaux visant à améliorer la condition physique des joueurs, à renforcer leur cohésion et leur esprit d’équipe, et à s’arrêter sur les forces et les faiblesses des équipes pour qu’elles puissent aborder la nouvelle saison sereinement et dans les meilleures dispositions.

Toutefois, la disponibilité des stades constitue l’un des principaux soucis pour certains clubs qui redoutent d’accueillir leurs adversaires loin de leurs bases, en raison de la fermeture progressive d’infrastructures sportives, dans le cadre de la candidature du Maroc à l’organisation des prochains événements footballistiques.

Dans ce sens, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a appelé les présidents des clubs à mettre en place une feuille de route pour accompagner la fermeture progressive de certaines installations sportives et de trouver des solutions alternatives pour les matchs à domicile des clubs concernés.

Par ailleurs, l’un des principaux défis auxquels feront face la FRMF et les clubs nationaux, est le hooliganisme qui a touché plusieurs stades nationaux la saison dernière, ce qui nécessite de prendre des mesures sévères et des sanctions punitives pour lutter contre ce fléau qui menace la sécurité des supporters et cause des dommages importants aux propriétés d’autrui.

A coup sûr, les clubs nationaux, qui feront le meilleur d’eux-mêmes pour signer de bonnes prestations lors de la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 « Inwi » sont parfaitement conscients de la responsabilité qui leur incombe pour faire une bonne saison et réussir le défi de représenter dignement le Maroc à l’échelle régionale, arabe et continentale.

S.L.