Yassine Bounou veut rejoindre le Real Madrid mais…

Yassine Bounou souhaite rejoindre le Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois, victime d’une rupture du « ligament croisé antérieur du genou gauche ».

Selon plusieurs médias espagnols, les Merengue ont mis le gardien de but marocain à la tête de leurs priorités afin de l’enrôler lors de ce mercato, précisant que les négociations ont été entamées avec les dirigeants du FC Séville.

On apprend ainsi que le Real Madrid a formulé deux propositions aux Sévillans: céder l’international marocain à 12 millions d’euros ou le prêter pour une durée d’un an. Ce que le club andalou a totalement refusé, exigeant 20 millions d’euros pour vendre Bounou.

L’international marocain a un contrat jusqu’en 2025 avec Séville et une clause libératoire de 50 millions d’euros. Il avait toutefois conclu un accord tacite avec le club sévillan pour qu’il le laisse partir si l’offre atteignait 20 millions.

Rappelons que le Yassine Bounou est le favori du Real Madrid pour remplacer Courtois. Il a tapé dans l’œil de la direction sportive par son profil expérimenté, son caractère conquérant et sa condition physique.

« Bounou est apprécié pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le profil expérimenté et conquérant du Marocain est très apprécié. C’est un gardien qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar avec les Lions de l’Atlas et qui a remporté deux fois l’Europa League (2019-20 et 2022-23). Un gardien habitué aux grands défis qui résisterait à la pression du public du Stade Santiago Bernabéu. Sa taille (1,95 m), proche des deux mètres de Courtois, plaît également », indique le quotidien espagnol AS.

H.M.