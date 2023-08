Une Lionne de l’Atlas endeuillée avant Maroc-France

La Lionne de l’Atlas, Sofia Bouftini, a reçu lundi 7 août une très mauvaise et triste nouvelle, pendant les derniers préparatifs en vue du match important de la sélection nationale féminine contre les Bleues françaises, conduites par Hervé Renard.

Il s’agit du décès de la grand-mère de notre footballeuse. Et dans une publication sur son compte officiel des réseaux sociaux, Sofia Bouftini a tristement écrit: « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons! Ma grand-mère vient de décéder. Que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde et qu’Il lui accorde Son paradis! ».

Rappelons que ce mardi 8 août, nos Lionnes de l’Atlas seront opposées à l’équipe française, pour le compte des huitièmes de la Coupe du monde féminine FIFA 2023. Ce match très important se déroulera à Hindmarsh Stadium, dans la banlieue d’Alélaïde, en Australie-Méridionale.

L.A.