Maroc-France. Pedros: «Je n’aurai aucun remord à éliminer la sélection de mon pays»

Reynald Pedros s’est exprimé ce lundi sur le match qui opposera les Lionnes de l’Atlas à la France pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

Lors de la conférence d’avant-match, le sélectionneur national, de nationalité française, a indiqué être prêt à éliminer la sélection de son pays.

«C’est un match particulier parce que je suis Français. Mais mon cœur est Marocain. Ça fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour atteindre des objectifs inespérés, improbables et incroyables. On arrive à les réaliser avec cette équipe, cette génération, ce groupe de joueuses absolument fantastiques. J’aime vraiment ce pays. Je l’ai découvert et j’y suis très heureux. Et aujourd’hui, je n’aurai absolument aucun scrupule ni remord de battre l’équipe de France. Je ferai tout pour qu’on se qualifie en quart de finale du Mondial», a promis Pedros.

Et d’ajouter : « Nous allons garder le même état d’esprit que celui affiché contre la Corée du Sud et contre la Colombie. Les joueuses veillent à ce qu’elles soient très compactes, très agressives, très attentives et très efficaces ».

Revenant sur les matchs de la phase de poules, Pedros a noté qu’entre le match contre l’Allemagne et celui face à la Colombie, les Marocaines ont fait un grand travail sur les plans psychologique et physique. « On a visionné le match contre l’Allemagne pour s’arrêter sur les fautes commises et pouvoir redresser le tir, tout en se focalisant sur la victoire lors des deux matchs suivants et remporter les six points », a-t-il dit.

H.M.