Mondial féminin: le moment où les Lionnes de l’Atlas ont appris leur qualification (VIDEO)

C’est historique ! Pour leur première participation à une Coupe du monde féminine de football, les Lionnes de l’Atlas ont créé la sensation en s’extirpant d’un groupe relevé pour poinçonner leur billet pour les huitièmes de finale du Mondial 2023 (Australie – Nouvelle Zélande).

Grâce aux victoires, décrochées respectivement contre la Corée du Sud et la Colombie, vice championnes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont engrangé six points en trois matches pour se qualifier en huitièmes de finale, en tant que deuxièmes du groupe H derrière la Colombie.

Comme un symbole, l’Allemagne, qui a battu le Maroc (6-0) lors du premier match de ce groupe et qui faisait partie des favoris pour le sacre final avec ses deux titres de championne du monde, est passée à la trappe à la surprise générale après une défaite (2-1) face à la Colombie et un nul (1-1) dans le dernier match contre la Corée du Sud.

Cela prouve que dans le football, rien n’est impossible et que les hiérarchies ne sont pas une fatalité.

Ce constat a été confirmé par la sélection nationale féminine de football, qui a fait preuve d’une force de caractère extraordinaire et d’une détermination à toute épreuve pour se ressaisir merveilleusement de la défaite douloureuse contre l’Allemagne et se lancer sur la voie des succès.

Trouver les ressources mentales et physiques pour revenir aussi fort dans la compétition après un tel revers n’est pas chose aisée, mais les joueuses de Reynald Pedros ont été héroïques et combatives jusqu’au bout pour écrire encore l’histoire dans cet événement sportif planétaire.

Première équipe arabe à prendre part à un Mondial féminin et à signer une victoire (contre la Corée du Sud), la sélection nationale ne s’en est pas contentée, allant chercher une qualification historique au bout du suspense, aux dépens de l’Allemagne, un poids lourds du football féminin.

Après avoir décroché la victoire contre la Corée du Sud, la première pour une équipe arabe dans un Mondial, l’équipe du Maroc est entrée un peu plus dans l’histoire, en accédant aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, et faire partie désormais des 16 meilleures équipes féminines au Monde.

Prouvant que la défaite contre l’Allemagne n’était qu’un accident de parcours, les joueuses marocaines ont été à la hauteur de l’événement pour enchaîner deux brillants succès contre la Corée du Sud et la Colombie, synonymes d’une qualification historique au prochain tour. Exemplaires d’abnégation, disciplinées tactiquement et brillantes collectivement, elles ont été sensationnelles pour se frayer un chemin au prochain tour.

D’ailleurs, le plus admirable chez les Lionnes de l’Atlas c’est qu’elles ont su tirer les leçons du premier match contre l’Allemagne et rectifier les erreurs qui auraient pu être fatales pour le reste de la compétition.

Le résultat : deux victoires étincelantes contre la Corée du Sud et la Colombie qui ont ouvert la voie des huitièmes de finale pour les Lionnes de l’Atlas.

Un exploit extraordinaire à bien des égards pour une première participation en Coupe du monde, ce qui montre que le football féminin au Maroc connaît un essor remarquable, et suit l’exemple du football masculin, ce qui augure d’un avenir encore plus radieux pour cette discipline.

En huitièmes de finale du Mondial 2023, la sélection marocaine sera opposée à son homologue française mardi prochain à 12h (GMT+1) à Hindmarsh Stadium a Adelaïde (Australie), avec en ligne de mire un nouvel exploit qui s’ajoutera aux nombreux exploits du football national ces dernières années.

