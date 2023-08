Adil Ramzi : « Je n’ai reçu que du soutien de la part du public Wydadi »

Présent en Arabie Saoudite pour prendre part à la Coupe arabe, l’entraîneur du Wydad Casablanca Adil Ramzi a répondu à une question lors d’une conférence de presse. Cette dernière tournait autour des critiques du public qui souhaite voir des résultats rapides et immédiats.

« Personnellement, je n’ai senti que du soutien de la part du public wydadi. Sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de soutien. Il y a une minorité qui critique bien sûr mais la plupart des gens soutiennent le club. Je l’ai déjà dit, l’un des points les plus importants qui m’ont poussé à choisir le Wydad est la ferveur de son public. J’ai fait la promesse de faire tout mon possible pour les satisfaire », souligne l’actuel entraîneur du Wydad Casablanca.

Pour rappel, le Wydad disputera ce mercredi son 3e match dans cette coupe arabe. Les deux premiers matchs se sont soldés par des matchs nuls respectivement contre Al Sadd (0-0) et Al Ahly Tripoli (1-1).

🎙Adil Ramzi : “ Criticism ? No , I’ve received all the support from the fans “ pic.twitter.com/pVVzr28f7P

— Wydad Shorts (@wydadshorts) August 1, 2023