Ligue des champions/Coupe de la CAF: la date du tirage au sort

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies pour la saison 2023/24 aura lieu mardi.

« Le tirage au sort sera effectué ce mardi 25 juillet 2023 (11h00 GMT) au siège de la CAF, tout d’abord avec la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies et ensuite la Ligue des Champions CAF TotalEnergies », précise la CAF dan un communiqué.

L’évènement sera diffusé en direct sur toutes les chaines TV partenaires de la CAF, le site officiel de la CAF, CAFONLINE.COM et la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV, fait-on savoir.

Un total de 54 clubs de 42 associations membres sont engagés dans la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies de cette saison, tandis que 52 clubs représentant 41 associations membres participeront à la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies, poursuit la CAF

Les compétitions interclubs de la CAF, y compris la Ligue des Champions Féminine de la CAF, ont connu une croissance considérable au cours des dernières saisons, grâce à l’investissement accru de la CAF dans la technologie de diffusion et l’engagement marketing mondial dans ses compétitions.

La saison dernière, les finales des deux compétitions ont enregistré des records d’audience et d’affluence dans les stades. Cette tendance devrait s’accentuer et s’étendre aux phases à élimination directe et aux phases de groupe des deux compétitions.

Le club égyptien d’Al Ahly est l’actuel tenant du titre en Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies après sa victoire très disputée sur le Wydad Casablanca.

S.L