Achraf Hakimi surprend ses fans (VIDEO)

L’international marocain et défenseur du Paris Saint Germain a surpris ses fans et followers avec une nouvelle inattendue.

Celle-ci, dans un style inhabituel de la part d’Achraf Hakimi, a constitué à la demande du Lion de l’Atlas à ses admirateurs de le suivre désormais sur son compte officiel TikTok. Et c’est via ce réseau social que Hakimi, dans un enregistrement vidéo de 40 secondes, a partagé avec ses fans et followers des dizaines de photos du bilan sportif de son brillant parcours de footballeur, aussi bien au sein de la sélection nationale marocaine que dans les rangs de son actuelle équipe parisienne.

De même qu’Achraf Hakimi a choisi, au début de sa vidéo, par présenter ses salutations à ses admirateurs, alors qu’il porte sur ses épaules l’un de ses deux fils, dans l’une des piscines pendant ses vacances estivales. La vidéo comporte aussi des extraits de ses prouesses, avec les Lions de l’Atlas, lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ainsi que ceux où l’on le voit brandir le Trophée du championnat de la Ligue 1 française, remporté par le PSG l’année précédente.

Hakimi, jeune international marocain de 24 printemps à peine, a également évoqué les moments où il a été sacré « Meilleur sportif arabe de l’année », à Ryad, capitale de l’Arabie Saoudite, lors de la cérémonie de remise des Prix « Joy Award », sur la base d’un vote du public convié à choisir son sportif préféré de l’année 2022.

Comme fin de son enregistrement vidéo, le Lion de l’Atlas a tenu à exprimer ses vifs remerciements à ses followers pour leur soutien inconditionnel, en partageant avec eux certains de ses instants les plus heureux.

Larbi Alaoui