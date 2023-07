Inter Miami: il faut payer le prix fort pour assister au premier match de Messi

Par LeSiteinfo avec MAP

Les tickets du premier match de la star argentine du football mondial Lionel Messi avec l’Inter Miami se vendent jusqu’à 110.000 dollars, selon une recherche sur le site de revente de billets Vivid Seats. L’Argentin devrait faire ses débuts avec son nouveau club vendredi prochain contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul.

Il s’agit de l’un des prix des billets les plus chers jamais enregistrés pour une équipe du championnat nord-américain de football (MLS). Les prix de certains sièges ont grimpé en flèche après que la superstar du football s’est engagée officiellement samedi avec l’Inter Miami dans le cadre d’un accord d’une valeur comprise entre 50 et 60 millions de dollars par an.

Pourtant, il existe des options beaucoup moins chères disponibles pour le match de vendredi. Le prix moyen des tickets est de 487 dollars. Certains fans vont parcourir plus de 1100 km pour assister au premier match de Messi contre Cruz Azul, a indiqué un porte-parole de Vivid Seats.

Les prix des débuts de Messi en MLS le 20 août contre Charlotte ont atteint une moyenne de 288 dollars, selon Vivid Seats, soit une hausse de près de 900% depuis début juin, lorsque les spéculations ont commencé sur la venue de Messi aux États-Unis. Dans l’ensemble, les prix des billets pour l’Inter Miami, actuellement bon dernier du classement, ont également bondi d’environ 700% depuis lors.

La légende argentine a passé les deux dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1, après avoir quitté Barcelone. A l’Inter Miami, Messi sera à nouveau entraîné par son ancien coach au sein de l’Argentine et du FC Barcelone Tata Martino, qui a pris ses fonctions fin juin. Il retrouvera aussi son ancien coéquipier au FC Barcelone Sergio Busquets.

En plus d’avoir reçu sept fois le prestigieux Ballon d’Or du meilleur joueur du monde, le joueur de 36 ans a remporté 43 titres dans sa carrière, dont 35 avec le Barça.

S.L