Wydad : Naciri ouvre les candidatures à la présidence

Le Wydad a annoncé ce mardi l’ouverture des candidatures à la présidence du club, pour succéder à l’actuel président, Said Naciri.

Via son compte officiel Facebook, le WAC a déclaré que la direction de l’équipe a décidé d’ouvrir la porte aux candidatures pour ceux qui remplissent les conditions nécessaires afin de faire avancer le projet, animer l’équipe et mettre toutes les garanties au profit de l’équipe et en assumer la responsabilité.

Le WAC a expliqué dans le même communiqué que les assemblées générales de l’équipe se tiendront dans un délai maximum de 7 jours, afin de laisser suffisamment de temps aux candidats pour se préparer aux défis à venir.