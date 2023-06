Les conditions de Tarik Sektioui pour entraîner le Wydad

Le Wydad de Casablanca est proche d’un accord avec Tarik Sektioui pour prendre les rênes du club en remplacement de Sven Vandenbroeck. Toutefois, l’entraîneur marocain a posé certaines conditions pour entraîner le WAC.

Sektioui réclame un contrat de deux ans et un salaire entre 200.000 et 300.000 dirhams. Il exige également de choisir lui-même son staff technique et de superviser les transferts lors du mercato estival en adressant au club une liste de joueurs à recruter.

Rappelons que plusieurs supporters souhaitent que Tarik Sektioui remplace Vandenbroeck, surtout après la défaite en finale de la Ligue des champions et en Botola. Le sort du Belge sera certainement scellé après le derby qui opposera le Wydad au Raja pour le compte des demi-finales de la Ligue des champions.

Said Naciri, de son côté, estime que les cadres nationaux, comme Walid Regragui et Houcine Ammouta, ont fait leurs preuves et souhaite donc recruter un entraîneur marocain.

H.M.