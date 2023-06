Le message de Fouzi Lekjaâ à l’AS FAR (PHOTO)

Fouzi Lekjaâ a félicité l’AS FAR après avoir remporté le titre de la Botola vendredi. Sur sa page officielle, la FRMF a annoncé que le président adresse ses sincères félicitations au club militaire après son sacre.

Rappelons que l’AS FAR a remporté le titre 2022-2023 de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, à la faveur de sa victoire chez l’Ittihad de Tanger (2-3) en match de la 30e et dernière journée, disputé vendredi au Grand Stade de Tanger.

Grâce à ce succès, les Militaires ont porté leur actif à 67 points en tête de la Botola et n’ont pas pu être rejoints par leur poursuivant immédiat le Wydad de Casablanca (66 pts). L’AS FAR décroche ainsi son treizième titre du championnat après ses sacres en 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987, 1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008.

Ce sacre intervient après une saison presque parfaite des Militaires qui ont totalisé 20 victoires et sept nuls, contre seulement trois défaites face au FUS de Rabat (1-0/11e journée), au Raja de Casablanca (1-0/14e journée) et au Hassania d’Agadir (2-1/22e journée).

H.M.