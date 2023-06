Un cadre du Real Madrid prolonge son bail

Le milieu de terrain allemand et l’un des joueurs les plus titrés en Europe a prolongé d’un an son contrat avec le Real Madrid.

« Le Real Madrid C. F. et Toni Kroos ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024 », a annoncé, mercredi, le club de la capitale espagnole.

Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014 et est déjà le joueur allemand qui a joué le plus de matchs pour le club, avec 417 rencontres.

En neuf saisons au Real Madrid, il a remporté 20 titres, dont 4 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 3 Ligues des champions, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne.

S.L.