Afrique du Sud-Maroc: le onze de départ des Lions de l’Atlas (PHOTO)

Les Lions de l’Atlas affrontent ce samedi l’Afrique du Sud à Johannesburg pour le compte de la 5ème journée du Groupe K des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire-2023)

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Munir Mohammedi, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd et Romain Saïss, Youssef Maleh, Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhlal, Imran Louza et Oussama Idrissi, Youssef En-Nesyri.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN au terme du nul (2-2) entre l’Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du Groupe K. Le Maroc pointe ainsi en tête de cette poule avec 6 unités.

L’équipe nationale avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de ce groupe qui ne compte que trois sélections, après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football (FIFA). Les hommes de Walid Regragui disputeront leur dernier match comptant pour ces éliminatoires, le 4 septembre prochain à domicile, face au Liberia.

Le coup d’envoi du match Afrique du Sud-Maroc sera donné à 16h. Il sera retransmis sur beIN Sports HD4, beIN Sports 1 FR et beIN Sports Connect.

H.M.

تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب جنوب إفريقيا 🇿🇦

🚨 Here's our starting XI for today's match against South Africa ! Let's cheer them on as they give their all on the pitch ⚽ #DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/jmCbuSXDWN

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 17, 2023