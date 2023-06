Yassine Bounou s’exprime sur le match Wydad-Al Ahly (VIDEO)

Yassine Bounou a exprimé son soutien au Wydad de Casablanca, qui s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions face à Al Ahly.

Dans une déclaration au site «Ralia», le gardien de but des Lions de l’Atlas a confié : «J’espère qu’ils livreront un grand match et préserver le titre. Les joueurs doivent rester concentrés».

Bounou est également revenu sur le sacre de Séville FC en Europa League et la séance de tirs au but dans laquelle il s’est démarqué. «C’est tout simplement incroyable. La fierté de jouer en haut niveau est de remporter des titres est exceptionnelle. En plus, je suis tellement heureux du soutien indéfectible des Marocains», a-t-il ajouté.

Rappelons que le Wydad de Casablanca dispute la finale retour de la Ligue des champions dimanche prochain au complexe Mohammed V. Le match aller s’était soldé par une défaite du WAC sur le score de 2 à 1.

