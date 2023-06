Cinq Lions de l’Atlas dans le viseur de l’Arabie saoudite

Plusieurs clubs saoudiens sont sur les traces de certains Lions de l’Atlas et souhaitent les recruter lors du prochain mercato.

Selon une source de Le Site info, cinq joueurs intéressent le championnat saoudien. Al Ahly veut recruter le gardien de but Yassine Bounou tandis qu’Al Nassr convoite Sofiane Amrabat. Ittihad Jeddah veut enrôler Romain Saiss, Al Ittifak et Abha veulent Yahya Attiat Alah et Al Hilal souhaite s’attacher les services de Hakim Ziyech.

Pour convaincre les cinq Lions de l’Atlas, les clubs saoudiens ne lésinent pas sur les moyens et mettent à leur disposition des avantages financiers auxquels il est difficile de résister. Le championnat saoudien est d’ailleurs en pleine mue et vise plus de visibilité en recrutant les grands noms du ballon rond à l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Le nom de Lionel Messi est également évoqué du côté saoudien.

H.M.