Raja: mais où est donc passé Mondher Kebaier ?

Le coach tunisien du Raja de Casablanca ne répond toujours pas présent lors des séances d’entraînements de l’équipe des Verts, pour cause de maladie.

Présentant certificat médical après certificat, Mondher Kebaier, qui n’a rien réussi comme résultats et bilan, se fait suppléer aux entraînements par son adjoint et compatriote, Khaled Mouelhi. Et c’est quelques jours avant le départ de Aziz El Badraoui de la présidence du Raja que Kebaier a indiqué qu’il est malade. Des rumeurs ont alors circulé sur une maladie cardiaque, mais le Tunisien les a formellement démenties, assurant que son cœur se porte comme un charme.

Par la suite, il s’est avéré, selon le certificat médical présenté, que Mondher Kebaier ressent des douleurs au niveau de la jambe, contractées après le match contre l’Ittihad Rhiadi de Tanger (IRT), et nécessitant une période de repos. Et au moment où des infos ont rapporté que le club s’apprêtait à parapher un contrat avec un entraîneur portugais, que Kebaier a décidé de présenter un second certificat médical, assurant son incapacité à coacher les Verts.

Cependant, l’on ignore si le Tunisien désire, sciemment ou pas, mettre le club dans un certain embarras en présentant des certificats médicaux jusqu’à ce que le Raja n’ait plus la possibilité, ni le temps d’engager un nouvel entraîneur. Ou plutôt, s’il cherche une espèce d’accord consenti pour quitter le Raja. Mais avec ses conditions à lui!

A rappeler que la Botola Pro a vécu à peu près le même scénario quand un entraîneur célèbre avait présenté plusieurs certificats médicaux à un club national et ne répondait plus présent aux séances d’entraînement. Résultat des courses, cette équipe est restée sans entraîneur pour le reste des rencontres du championnat!

Larbi Alaoui