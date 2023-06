Al Ahly-Wydad: ce qu’il faut savoir avant la finale de la LdC

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad Casablanca, tenant du titre, affrontera le club égyptien d’Al-Ahly, dimanche au stade international du Caire, lors du match aller de la finale de la Ligue des champions de la CAF, avec une forte détermination et une grande ambition de remporter le titre continental.

Les Rouges ont poinçonné leur billet pour la finale après le nul avec les Sud-africains du Mamelodi Sundowns (2-2) à l’issue des matchs des phases aller et retour. Le match aller qui s’est déroulé à Casablanca s’est soldé par un nul blanc.

De son côté, Al-Ahly a atteint le même tour, après sa victoire sur le club tunisien de l’Espérance (4-0).

Les regards des aficionados du football marocain et égyptiens seront rivés vers le stade du Caire, qui sera le théâtre d’un sommet du football entre deux équipes qui ont une longue expérience dans cette compétition continentale, la plus importante en Afrique au niveau des clubs.

Ce match, officié par l’arbitre libyen Moataz Ibrahim, met aux prises deux grands clubs de l’Afrique du Nord, et constitue un « Remake » de la précédente finale de la Ligue des champions remportée par le Wydad Casablanca face à Al-Ahly pour la troisième fois de son histoire.

Dans le but de de décrocher leur quatrième titre, les hommes de l’entraîneur belge Sven Vandenbroek aspirent à empocher les trois points de la victoire face à Al-Ahly qui, à son tour, sera déterminé à prendre sa revanche.

Il s’agit du troisième face à face entre le WAC et Al-Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022.

Le Wydad Casablanca cherchera à remporter sa deuxième couronne consécutive et la 4è de son histoire, après son titre en 1992, aux dépens d’Al Hilal du Soudan, et de 2017 face à Al-Ahly.

Les Egyptiens d’Al-Ahly chercheront, eux, à remporter leur onzième trophée. L’équipe égyptienne est la plus titrée de la compétition.

L’entraîneur du Wydad Casablanca, Sven Vandenbroeck, avait affirmé que les chances sont égales entre les deux équipes pour remporter le titre africain, ajoutant qu’Al-Ahly est un adversaire de taille et possède des joueurs expérimentés qui ont signé de bonnes performances au cours des matchs précédents.

Il a ajouté, dans une précédente déclaration, que ses joueurs sont prêts pour cette rencontre décisive, soulignant que les joueurs ont l’ambition d’entamer le match avec le même bon niveau que lors des matchs précédents.

Il a poursuivi « je ne ressens pas de pression car lorsque vous êtes dans une équipe qui a de nombreux titres, la logique est que nous cherchons la victoire dans chaque compétition que nous jouons ».

A noter que le Wydad Casablanca accueillera les égyptiens d’Al-Ahly, le 11 juin, sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à partir de 20h00, en match retour de la finale de la Ligue des champions africaine.

S.L.