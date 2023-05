Coupe du trône, Botola, Ligue des Champions… le Wydad face aux ennuis de la programmation

La programmation de la CAF a mis l’équipe du Wydad Casablanca face à un gros dilemme à quelques semaines de la fin de la saison. En effet, le Wydad est toujours en lice pour remporter le triplé cette saison (Coupe du Trône, Ligue des champions d’Afrique et Botola), mais la programmation de la CAF ne fait pas ses affaires.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 auront lieu du 8 au 18 juin prochain alors que le Wydad disputera la finale retour de la Ligue des Champions le 11 juin prochain. Le club possède un certain nombre de joueurs internationaux, dont les plus importants sont le Congolais Zola et le Libyen Mouayad Ellafi, qui jouent respectivement pour les équipes nationales du Congo et de la Libye.

Outre Zola et Ellafi, le Wydad a des joueurs qui évoluent à l’équipe olympique. Ces derniers seront également en rassemblement pour préparer les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’agit du milieu de terrain Abdellah Haimoud mais aussi du gardien Moutia qui a été convoqué par Walid Regragui pour prendre part part aux deux prochains matchs face au Cap-Vert et à l’Afrique du Sud.

Le Wydad sera contraint donc de communiquer et négocier avec les sélections pour tenter de garder les joueurs durant cette période cruciale de la saison.