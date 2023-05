VIDEO: Ronaldo se prosterne après un but marqué en Arabie Saoudite

Buteur face au club d’Al Shabab, Cristiano Ronaldo a marqué les esprits grâce à une super réalisation à la 59e minute de jeu mais aussi par une prosternation effectuée quelques secondes plus tard.

C’est le 14e but de la saison du quintuple ballon d’or portugais et qui maintient son équipe en course pour le titre de champion. Al Nassr est à 3 points du leader, Al Ittihad, à deux journées du terme de la saison.

