Casablanca: la zone 6 de « Donor » bientôt rouverte ?

Les demandes, voire les exigences, des supporters du Wydad de Casablanca, concernant la réouverture des tribunes de la zone 6 du complexe Mohammed V, sont de plus en plus en plus pressantes.

Ceci, particulièrement après que le WAC a réussi sa qualification à la finale de la Ligue des champions de la CAF, après son match nul (2-2), à Pretoria, capitale administrative de l’Afrique du Sud, obtenu brillamment contre l’équipe locale de Mamelodi Sundows.

A ce propos, Le Site info a interagi avec lesdites demandes, en interrogeant une source proche sur la véritable situation de la zone 6 du Complexe Mohammed V et sur la possibilité de la levée d’interdiction d’accès à cette dernière.

Cependant, notre source nous a assuré que la situation des tribunes de cette zone demeure complexe et ambiguë. Ce qui signifie que l’accès ou pas des spectateurs à cette zone reste incertain. Et de poursuivre que les responsables accordent beaucoup d’attention à ce problème et attendent les conclusions finales du rapport consacré à ce sujet, tout en rappelant que la fermeture des portes de la zone 6 est une sage décision qui a été prise dans le but d’éviter tout risque aux spectateurs.

Rappelons que le Wydad sera opposé au club cairote d’Al Ahly le dimanche 11 juin prochain, pour le compte du match retour de la Ligue des champions de la CAF (ndlr, le match aller aura lieu le 4 juin, en Egypte), au complexe sportif Mohammed V de la capitale économique du Royaume.

Larbi Alaoui