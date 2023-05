Aubameyang de retour en sélection du Gabon

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, a décidé de sortir de sa retraite internationale pour se remettre à la disposition de sa sélection nationale.

« Il y a quelques jours, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu’il m’a transmises (…). Je me remets donc à la disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu, avec qui bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, Panthère pour toujours », a écrit « Auba » sur ses réseaux sociaux. PEA, capitaine néo retraité, avait inscrit 30 buts en 73 matchs avec la sélection entre 2009 et 2022. Il reste l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire des Panthères.

Pour sa part, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, qui déplore un certain manque d’efficacité de ses attaquants, s’est dit disposé à accueillir son capitaine. Pour le coach, « la porte lui reste grandement ouverte ».

Reste désormais à savoir si le retour du buteur gabonais donnera des idées à son comparse, Mario Lemina, également en retrait de l’équipe nationale depuis un an.

