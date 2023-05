Ligue des champions: retour sur la qualification de l’Inter (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Inter Milan s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions en battant son rival de l’AC Milan 1 à 0 une semaine après son succès 2-0 au match aller dans le derby de la Madonnina, mardi à San Siro.

Le capitaine de l’Inter Lautaro Martinez a inscrit l’unique but du match en seconde période (74e). L’Inter Milan, triple vainqueur de la compétition (1964, 1965 et 2010) disputera la finale le 10 juin pour une quatrième couronne contre le vainqueur de la seconde demie qui oppose mercredi Manchester City au Real Madrid, tenant du titre. Les Nerazzurri, qui n’espéraient pas pareille fin de saison européenne après avoir hérité en phase de poules du Bayern Munich et du FC Barcelone, essaieront d’y faire valoir leur caractère et leur solidarité défensive, qui ont suffi contre les Rossoneri.

Comme contre le FC Porto (1-0, 0-0) en huitième puis Benfica (2-0, 3-3) en quarts, l’Inter Milan a su gérer son avantage de l’aller pour assurer sa qualification vers une sixième finale et un possible quatrième sacre.

S.L.