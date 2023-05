Raja: qui pour succéder à Aziz El Badraoui ?

Les mauvais résultats et la crise financière du Raja de Casablanca ont eu raison de Aziz El Badraoui. Le président, qui avait pourtant promis de remettre le club sur de bons rails, va déposer sa démission lors d’une assemblée générale extraordinaire prévu le 26 mai. Selon un communiqué publié sur la page officielle du club, la décision a été prise jeudi lors d’une réunion tenue en urgence par le bureau dirigeant, précisant que lors de cette AG, les rapport moral et financier seront présentés et approuvés et la démission d’El Badraoui sera actée.

Suite à cette annonce, les spéculations vont bon train concernant le successeur d’El Badraoui. Et le nom de Mohamed Boudrika revient en force parmi les supporters des Verts. Récemment, l’ancien président du Raja avait indiqué être prêt à prendre les rênes du club en cas de départ d’El Badraoui. Et de promettre de sauver le RCA de sa crise et de renforcer son effectif pour remporter des titres.

Rappelons que sous l’ère El Badraoui, qui a pris les commandes du Raja en juin 2022, le club a été éliminé des quarts de finale de la Ligue des champions face à Al Ahly et occupe la 5e place au classement de la Botola. Le club a même perdu toutes ses chances pour décrocher une place africaine l’année prochaine.

H.M.