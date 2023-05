Raja-Al Ahly : de lourdes pertes infligées au Complexe Mohammed V

Karim Al Koulaibi, membre de la commission de suivi à la mairie de Casablanca, a révélé l’état du complexe Sportif Mohammed V et les pertes totales subies par le stade en marge du match entre le Raja Casablanca et le club égyptien d’Al Ahly.

Ainsi, 878 barrières de sécurité ont été vandalisées, en plus de 135 robinets et 35 générateurs d’eau dans les toilettes et trois portes d’accès au stade.

Pour rappel, ce match a également été témoin d’un malheureux événement représenté par la mort d’un fan du Raja avant le match lors d’une grande bousculade aux portes du stade. Le Raja a été éliminé de cette coupe après s’être contenté d’un match nul et vierge contre l’équipe égyptienne d’Al-Ahly au match retour. Le match aller s’était soldé par la victoire des Égyptiens 2-0.