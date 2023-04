Ligue des Champions : Al Ahly se méfie du Raja Casablanca

Marcel Kohler, l’entraîneur suisse d’Al-Ahly a mis en garde les défenseurs de son équipe contre les attaquants du Raja Casablanca, plus précisément le duo Hamza Khaba et Yousri Bouzouk.

Le site égyptien « Al-Watan Sport » a informé que Kohler s’est entretenu avec les quatres joueurs qui composent la ligne de défense d’Al Ahly, à savoir Ali Maaloul, Mahmoud Metouali, Mohamed AbdelMoneim et Mohamed Hani. Kohler les a avertis de la dangerosité de Hamza Khaba et Yousry Bouzouk les appelant à être agressif et faire un bon marquage à ces joueurs-là.

Al-Ahly accueillera le Raja ce samedi 22 avril lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Le match retour aura lieu le 29 du même mois au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.