Cristiano Ronaldo étrangle un joueur en plein match (VIDEO)

Al Nassr s’est incliné mardi face à Al Hilal sur le score de 2 à 0. Et lors de ce choc, Cristiano Ronaldo a défrayé la chronique suite à un geste pour le moins déplacé. Pendant un duel aérien à la 57ème minute de jeu, le quintuple ballon d’or a en effet étranglé un adversaire avant de l’envoyer au sol.

Les joueurs d’Al Hilal se sont attroupés autour de Ronaldo, appelant l’arbitre à l’exclure. Sauf que celui-ci a jugé que le geste violent du Portugais ne méritait qu’un carton jaune, ce qui a indigné le monde du football, surtout en Europe.

Ce n’est pas la première fois que Ronaldo perd ses nerfs en plein match. Depuis son transfert en Arabie saoudite, le footballeur affiche une attitude violente comme les fois où il a tapé fort sur un ballon après le sifflet de l’arbitre, où il a donné un coup de pied dans une bouteille ou encore quand il a agressé verbalement un adversaire.

Pire. Après la défaite face à Al Hilal, Ronaldo, en réponse aux supporters qui scandaient le nom de Messi, s’est touché son appareil génital.

H.M.

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge 😳 pic.twitter.com/05eH8qZqvw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2023