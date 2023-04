Yassine Bounou intéresse plusieurs clubs

Yassine Bounou est dans le viseur de trois clubs de la Liga. Selon «Mundo deportivo», il s’agit de Villareal, Real Sociedad et Valence, précisant que l’agent du gardien des Lions de l’Atlas étudie les meilleures offres reçues pour un éventuel transfert en fin de saison.

La même source précise que Yassine Bounou intéresse également des clubs d’autres championnats, dont la Premier League.

D’ailleurs, Manchester United veut recruter le gardien de but des Lions de l’Atlas lors du prochain mercato estival. Le journal britannique « The Sun » avait rapporté que les « Red Devils » admirent le gardien de but et les performances qu’il réalise avec son club du FC Séville.

Selon la même source, Manchester United a tenté de contacter le club andalou l’hiver dernier pour négocier le transfert de Bounou. La tentative n’a pas abouti en raison du refus de Séville de coopérer. Le club andalou exige la somme de 45 millions de livres sterling (50 millions d’euros) pour libérer le portier marocain. Bounou a un contrat avec Séville jusqu’en juin 2025.

The Sun affirme que Tottenham, de son côté, a proposé la somme de 20 millions de livres sterling à Séville pour le gardien marocain.

