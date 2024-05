Abdelilah Benkirane s’en prend (encore) à Abdellatif Ouahbi

Abdelilah Benkirane a encore tiré à boulets rouges sur Abdellatif Ouahbi. Dans un discours tenu mercredi à l’occasion de la fête du Travail, le secrétaire général du PJD a pointé du doigt le ministre de la Justice qui fait la promotion des relations sexuelles consensuelles.

«Ouahbi veut dépénaliser les relations sexuelles hors mariage. Que fait-il encore à la tête de ce département ? Le Maroc est un pays musulman et les Marocains n’accepteront jamais cette atteinte à la religion et à la société», a martelé Benkirane.

Selon l’ancien chef de gouvernement, Ouahbi manque de pudeur tant qu’il encourage les relations sexuelles entre adultes consentants.

Ce n’est pas la première fois que Benkirane s’en prend à Ouahbi à cause de ce sujet. Souhaitant dépénaliser les relations hors-mariage, le ministre de la Justice provoque l’ire des PJDistes dont la plupart estiment que la réforme de la Moudawana est «une guerre à l’encontre de l’islam». En parallèle, les adeptes du courant moderniste applaudissent cette initiative et la considèrent comme courageuse et positive.





N.M.