Une cyberattaque perturbe le trafic à l’aéroport de Bruxelles

Par LeSiteinfo avec MAP

Une dizaine de vols ont été annulés samedi à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem (Brussels Airport) et une quinzaine d’autres enregistrent des retards d’une heure en moyenne, en raison de problèmes techniques causés par une cyberattaque, a indiqué le service de presse de l’aéroport.

Ces perturbations sont liées à une cyberattaque contre la société Collins Aerospace, un prestataire de services externes chargé des systèmes d’enregistrement et d’embarquement. Selon les médias, plusieurs aéroports européens subissent les conséquences de l’attaque, dont ceux de Bruxelles, de Londres et de Berlin.

« Le prestataire travaille activement sur le problème et s’efforce de le résoudre dans les meilleurs délais », a affirmé une porte-parole de Brussels Airport, notant que dans l’intervalle, les procédures d’enregistrement et d’embarquement doivent être réalisées manuellement, ce qui a des conséquences sur les horaires des vols.

Par ailleurs, le transporteur belge Brussels Airlines a affirmé qu’aucun vol n’a été annulé au départ de Brussels Airport jusqu’à présent. La compagnie aérienne a toutefois espacé ses vols long-courriers, ce qui entraîne du retard pour certains d’entre eux.

Quelque 35.000 passagers doivent décoller de Brussels Airport samedi. L’aéroport leur recommande de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de ne se présenter que si leur voyage est confirmé.