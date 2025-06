De violents orages en France font des victimes

Par LeSiteinfo avec MAP

La France, qui vit sa première vague de chaleur de l’été 2025, a été frappée dans la nuit de mercredi à jeudi d’un violent épisode orageux accompagné de fortes pluies avec son lot de dégâts.

Un bilan de la Sécurité civile, relayé par les médias locaux, fait état de deux morts et de 17 blessés, dont un grave, lors des intempéries qui ont balayé le territoire hexagonal où près de 100.000 foyers se trouveraient encore privés d’électricité, principalement dans le sud-ouest du pays.

Des perturbations du trafic routier, ferroviaire et aérien ont également été signalées, d’après les médias.

Mercredi, 57 départements étaient placés en vigilance orange orage par Météo France, résultat d’une journée marquée par de fortes températures partout dans le pays (atteignant jusqu’à 41,5 °C dans les Pyrénées-Orientales), avec parfois des maximales supérieures de 10 à 15° par rapport à la normale.

Pour ce jeudi, les températures maximales sont en baisse sensible sur la plupart des régions françaises, mais avec encore 30 à 35 °C sur l’arc méditerranéen et en basse du côté de la vallée du Rhône, relève l’organisme météorologique.

Et d’ajouter qu’à partir de vendredi, une séquence anticyclonique devrait se mettre en place, avec comme conséquence « la masse d’air se réchauffe à nouveau et c’est un temps de plus en plus chaud qui se profile pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine sur une très large partie de la France ».

S.L.