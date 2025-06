Hajj 1446: il est interdit de filmer, de brandir des étendards et de scander des slogans

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère saoudien de l’Intérieur a réaffirmé l’interdiction formelle de filmer, de brandir des étendards à caractère politique ou confessionnel, ainsi que de scander des slogans, sous toutes leurs formes, dans les Lieux Saints.

Dans un communiqué, le ministère précise que, conformément aux directives encadrant la saison du Hajj, il est interdit, à compter de mercredi 5 et jusqu’à la fin du 13 Dou Al Hijja, à tous types de véhicules d’entrer dans les Lieux Saints, à l’exception des véhicules officiellement autorisés à transporter les pèlerins, ainsi que ceux des superviseurs, employés et services dûment habilités.

Le communiqué ajoute qu’il est également interdit à tous les types de véhicules de transporter des personnes ne disposant pas d’une autorisation de pèlerinage, de travail ou de résidence à destination de La Mecque et des Lieux Saints.

Les véhicules en infraction feront l’objet de saisies et des poursuites judiciaires seront engagées en vue de leur confiscation, en plus de l’application des sanctions prévues à l’encontre de leurs conducteurs et de toute personne impliquée dans ces infractions.

Le ministère a par ailleurs souligné qu’il est impératif de s’abstenir d’allumer du feu, d’apporter ou d’utiliser des réchauds de cuisson, rappelant que les règlements interdisent formellement l’usage et la manipulation de gaz dans la zone des Lieux Saints.

Il a également insisté sur l’interdiction faite à tous les types de camions de transporter du bétail vers La Mecque et les Lieux Saints, à l’exception des camions agréés dans le cadre du projet saoudien de gestion des sacrifices (Hady et Adahi), à condition qu’ils disposent d’un certificat vétérinaire attestant que le bétail transporté a été examiné dans les centres relevant du ministère de l’Environnement, situés aux points d’entrée de La Mecque.

Le directeur de la sécurité publique et président du comité sécuritaire du Hajj, le général Mohammed Al-Bassami, avait indiqué dimanche que les forces de sécurité avaient expulsé plus de 205.000 personnes de La Mecque pour tentative d’accomplir le Hajj sans autorisation. Il a également annoncé l’adoption de nouvelles dispositions juridiques pour encadrer les infractions durant la saison du Hajj.

S.L.