Hajj 2025: l’Arabie Saoudite renforce sa sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction générale de la Défense civile a renforcé ses dispositifs en mettant en place 25 centres saisonniers dans les postes-frontières terrestres et sur les routes menant à La Mecque et à Médine, dans le cadre de son plan de sécurité pour le Hajj 1446 H, a rapporté, mercredi, l’agence de presse saoudienne.

Ces centres, qui appliquent un plan général d’intervention d’urgence et soutiennent les unités principales de la Défense civile, sont dotés de ressources humaines et techniques afin d’assurer la sécurité des pèlerins.

De même, ils veillent à la mise en œuvre des mesures préventives et de sécurité sur l’ensemble des sites et prévoient également une coordination étroite avec les autres organismes concernés en vue de garantir une réponse rapide et efficace en cas d’incident.

S.L