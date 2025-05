Un moustique fait ravage en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Le moustique tigre, principal vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika, est implanté dans 81 départements, soit 84% de ces territoires métropolitains, selon un communiqué du ministère français de la Santé qui appelle la population à la vigilance.

En 2024, rappelle la même source, la France métropolitaine a enregistré un nombre record de cas de dengue, tant importés (contractés lors d’un séjour en zone tropicale) qu’autochtones (contractés dans l’hexagone).

Depuis début 2025, Santé publique France comptabilise déjà plus de 1100 cas importés de dengue et plus de 900 cas importés de chikungunya, ajoute la même source, notant que l’ensemble de ces éléments rappellent l’importance d’adopter les bons gestes pour se protéger des piqûres, lutter contre la prolifération des moustiques et limiter la transmission des maladies.

Le ministère français de la Santé, relève que les services de l’Etat, les agences sanitaires nationales et régionales, les collectivités territoriales et les opérateurs de la lutte antivectorielle sont pleinement mobilisés pour limiter les risques de survenue d’épidémies liées aux maladies transmises par les moustiques.

La surveillance est renforcée pendant la période d’activité (du 1er mai au 30 novembre) du moustique tigre en hexagone, grâce notamment à la sensibilisation des professionnels de santé au diagnostic et à la déclaration des cas dès le début de saison, permettant aux agences régionales de santé de prendre des mesures de lutte antivectorielle autour des personnes contaminées afin de limiter le risque de transmission locale, ajoute la même source.

Pour limiter le risque de prolifération et d’installation du moustique, les autorités sanitaires françaises recommandent à chacun de lutter contre les gites larvaires, propices au développement des moustiques en supprimant les eaux stagnantes à l’intérieur et autour des habitats (les dessous de pots, les bâches, les déchets, les gouttières, etc.).

Ils recommandent également de se protéger contre les piqures d’insectes, d’être vigilant à l’apparition de symptômes après une piqûre de moustique et consulter sans attendre un médecin.