L’Espagne dépasse la barre des 21 millions de touristes à fin mars

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a accueilli plus de 21 millions de voyageurs internationaux entre janvier et mars 2025, enregistrant une progression de 6,4 % par rapport à la même période en 2024.

Selon les données publiées lundi par l’Institut du tourisme d’Espagne (Turespaña), au cours du troisième mois de l’année, le nombre de passagers internationaux s’est élevé à 8 millions, soit une hausse de 5,7 % par rapport à mars de l’année dernière.

Parmi les principaux marchés émetteurs, l’Italie s’est particulièrement démarquée le mois dernier avec une croissance annuelle de 19 %, devenant ainsi le troisième marché européen derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, et représentant 10,6 % des arrivées, précise la même source.

Le Royaume-Uni demeure en tête avec près de 1,6 million de voyageurs, soit 20 % des arrivées totales en mars, en hausse de 2,3 %, les îles Canaries concentrant à elles seules 35,7 % de ces passagers.

La France a, quant à elle, généré 7,3 % des arrivées (583 944 voyageurs), avec une progression de 6,8 %. La majorité de ces visiteurs se sont rendus en Catalogne et dans la Communauté de Madrid, accueillant respectivement 31 % et 26 % des flux en provenance de l’Hexagone.

Les Pays-Bas ont, pour leur part, représenté 4,8 % des voyageurs en mars (386 014), soit une hausse de 5,9 %, avec des destinations privilégiées telles que la Communauté valencienne, l’Andalousie et la Catalogne, chacune dépassant les 70.000 arrivées.

Les six principales communautés autonomes espagnoles ont concentré 97,5 % du total des arrivées internationales, avec des hausses généralisées, a noté l’institut, qui souligne que la Communauté valencienne a enregistré la croissance la plus marquée (+17,2 %), tandis que les Baléares ont connu une légère baisse de 2,1 %.

La Communauté de Madrid s’est imposée comme la première destination, représentant 26,7 % des arrivées et dominant le trafic des compagnies aériennes traditionnelles. La Catalogne, quant à elle, a mené en matière de compagnies à bas coût, avec une part de marché de 24,7 %.

Côté infrastructures aéroportuaires, l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a été le plus fréquenté avec 2,1 millions d’arrivées (+6,3 %), devant ceux de Barcelone (1,6 million, +2,9 %) et de Malaga (796.937, +9,8 %), tandis que Valence a connu la plus forte progression annuelle avec une hausse de 19,5 % par rapport à mars 2024.