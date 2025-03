Puissant séisme en Birmanie et en Thaïlande, plusieurs victimes

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs personnes ont perdu la vie à la suite du puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé vendredi le centre de la Birmanie, indiquent des sources médiatiques et officielles.

Selon l’Institut géologique américain (USGS), le tremblement de terre s’est produit vers 14h30 heure locale (06h30 GMT) à une profondeur de 10 kilomètres et à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville birmane de Sagaing.

Le Yangon Times indique que la tour de contrôle de l’aéroport de la capitale Naypyitaw s’est effondrée, tuant tous ses occupants.

Plusieurs bâtiments ministériels se sont également écroulés, causant de nombreuses victimes, dont le secrétaire permanent du ministère du Travail, ajoute le Yangon Times.

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement birman a lancé un rare appel à l’aide internationale et a déclaré l’état d’urgence dans six régions du pays.

À Bangkok, la capitale thaïlandaise, un immeuble gouvernemental en construction de 30 étages s’est effondré.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a décrété l’état d’urgence à Bangkok, alors que certains services de métro et de rail léger ont été suspendus et que la Bourse de Thaïlande a interrompu ses activités pour l’après-midi.

Outre la Thaïlande, les secousses ont été ressenties dans plusieurs pays voisins de la Birmanie, notamment au Vietnam, en Malaisie, en Chine, au Cambodge, au Bangladesh et en Inde, provoquant l’évacuation de nombreux immeubles.

Située sur la faille de Sagaing qui traverse le pays du nord au sud, la Birmanie est régulièrement touchée par les séismes. Entre 1930 et 1956, six tremblements de terre de magnitude 7 ou plus ont frappé près de cette faille, selon l’USGS.

