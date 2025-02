Droits de douanes américains: l’UE promet de réagir “fermement et immédiatement”

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union européenne réagira “fermement et immédiatement” aux droits de douanes “réciproques” que Washington entend imposer sur les importations, a réaffirmé, vendredi, la Commission européenne, qualifiant ces tarifs d’”obstacles injustifiés au commerce libre et équitable”.

« La Commission européenne voit la politique de droits de douane +réciproques+ proposée par le président Trump comme un pas dans la mauvaise direction », a estimé l’Exécutif européen dans un communiqué, promettant de défendre les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les “mesures tarifaires injustifiées”.

“Les tarifs douaniers accentuent l’incertitude économique et perturbent l’efficacité et l’intégration des marchés mondiaux”, a estimé Bruxelles, rappelant que le commerce mondial a prospéré dans le cadre de “règles prévisibles et transparentes et de tarifs bas”, des engagements que “les États-Unis sapent aujourd’hui”.

Par ailleurs, la Commission soutient que l’UE “maintient certains des tarifs douaniers les plus bas au monde” et ne voit aucune justification à l’augmentation des tarifs américains sur ses exportations.

“L’UE prospère en tant qu’une des économies les plus ouvertes au monde, avec plus de 70 % des importations entrant à tarif nul. Les droits de douane moyens appliqués par l’UE sur les biens importés demeurent parmi les plus bas au monde”, a-t-elle insisté.

Le président américain, Donald Trump, a promis jeudi d’imposer des « droits de douane réciproques » pour rétablir l' »équité » dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde, sans préciser une échéance claire.

S.L.