L’Algérie coûte neuf milliards d’euros chaque année à la France (VIDEO)

Sarah Knafo, membre du parti Europe des Nations Souveraines (ENS) au Parlement européen, a tenu une conférence le 5 février sous le thème, « Europe – Maghreb, assez de naïveté, place à l’ordre ».

L’objectif de cette conférence était d’évaluer les relations qui lient l’Europe au Maghreb et de mettre l’accent sur les solutions à envisager et les mesures concrètes à prendre pour encourager les dirigeants à passer à l’action.

Lors de son intervention, Sarah Knafo a révélé que l’Algérie coûte annuellement neuf milliards d’euros à la France. Elle précise que le voisin de l’est «coûte 136 millions d’euros en aides publiques au développement, 100 millions en impayés dans les hôpitaux, 880 millions en fraude aux pensions de retraites, environ deux milliards en manque à gagner fiscal du fait des transferts de fonds, 1600 millions en aides sociales, 1500 millions en logements sociaux, 380 millions en frais universitaires, 260 millions pour leurs clandestins et 2200 millions pour leurs délinquants».

«Au total, je dois vous annoncer avec gravité que la facture de ce que l’Algérie coûte à la France s’élève à plus de neuf milliards d’euros par an. Neuf milliards payés chaque année à l’Algérie par le contribuable français. Pourtant, le gouvernement algérien nous insulte tous les jours, de toutes les manières possibles. Neuf milliards, c’est plus que le budget du ministère de l’Agriculture, c’est trois fois le budget de l’Outre-mer», s’est insurgée Knafo.

Selon elle, il s’agit du prix de la faiblesse des dirigeants français face à un régime hostile. «C’est insupportable et cela doit cesser !», a-t-elle tranché.

H.M.